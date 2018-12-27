Хартум, 27 декабря, 2018, 22:55 — ИА Регнум. За неделю антиправительственных протестов в Судане погибли 19 человек, ранения получили 397 человек. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил министр информации Судана Башар Арур.

Arsenie Coseac Судан

«Число погибших во время протестов составило 19 человек, некоторые из них были убиты во время драк торговцев и попыток грабежа. Число пострадавших составило 178 человек среди сил правопорядка и 219 мирных жителей», — сказал министр информации Судана Башар Арур на пресс-конференции.

Напомним, Судан столкнулся с нехваткой хлеба. Цены на этот продукт взлетели, а его поставки осуществляются с перебоями. Первыми на улицу вышли жители городов Атбара и Гедареф. В некоторых городах власти ввели чрезвычайное положение.

При этом, по данным организации Amnesty International, число погибших за пять дней протестов составляет 37 человек.

Также известно, что власти Судана объявили в международный розыск по линии Интерпола главаря движения «Тахрир ас-Судан», которого считают причастным к погромам во время демонстраций.