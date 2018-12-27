Москва, 27 декабря, 2018, 22:49 — ИА Регнум. ФСБ России завершила расследование по делу гражданина Норвегии Фруде Берга, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже, сообщает 27 декабря РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого норвежца.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Следствие по делу о шпионаже

По словам адвоката, защита обвиняемого была официально проинформирована об окончании следственных действий. Судебное разбирательство этого дела ожидается в феврале 2019 года. Берг обвинен в шпионаже по статье 276 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, Фруде Берг был задержан с поличным в Москве при получении секретных документов российского Военно-морского флота. Передававший ему документы гражданин РФ уже арестован судом за государственную измену и сообщил, что Берг был посредником при передаче документов агентам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.