Хмеймим, Сирия, 27 декабря, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Незаконные вооруженные формирования, остающиеся в Идлибской зоне деэскалации, за истекшие сутки устроили 11 обстрелов прилегающих провинций Сирии, сообщил 27 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Соломатин.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

По информации Центра, за сутки были обстреляны три населенных пункта провинции Латакия, два поселения провинции Хама, одни поселок в провинции Алеппо и два района города Алеппо.

Сергей Соломатин отметил, что некоторые из перечисленных поселений обстреливались за сутки неоднократно.

К счастью, в результате обстрелов никто не погиб и не был ранен.

Кроме того, начальник российского Центра сообщил о ходе амнистирования сирийскими властями бывших боевиков и граждан, уклонившихся от военной службы.

«По состоянию на 26 декабря 2018 г. амнистировано 20 тыс. 812 человек», — сказал Сергей Соломатин.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению Идлибской зоны от боевиков была отменена по просьбе президента Турции Эрдогана, предложившего иной вариант решения проблемы Идлиба.