Донецк, 27 декабря, 2018, 22:22 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике предложили 2019 год объявить годом русского языка, сообщает 27 декабря «Донецкое агентство новостей».

Учебник русского языка. 1959

Согласно сообщению, с таким предложением выступил глава центрального исполнительного комитета общественного движения «Донецкая Республика» АлексейМуратов. По его словам, русский язык является частью русского мира, а также является неотъемлемой частью истории Донбасса.

«Считаю, что инициатива правильная, возразить здесь абсолютно нечего», — поддержал инициативу глава республики Денис Пушилин.

Напомним, именно разногласия с незаконной киевской властью относительно статуса русского языка положили начало гражданской войне в Донбассе. Пришедшие в результате госпереворота к власти украинские националисты начали проводить русофобскую политику, тогда как жители Донбасса отказались следовать навязанной им русофобской идеологии.