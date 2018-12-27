Кизел, Пермский край, 27 декабря, 2018, 22:19 — ИА Регнум. В Пермском крае генеральный директор ООО «Технострой» отдан под суд. Его обвиняют в хищении более 77 млн рублей, выделенных на строительство жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Долгострой

Строительная фирма строила восьмисекционный дом в городе Кизеле на улице Пролетарская, 43 г. Кизела Пермского края. Жильё предназначалось для переселения граждан, проживающих в ветхих домах. Средства на это выделила администрация Кизеловского района. Кроме того, с октября 2010-го по декабрь 2013 года предприниматель заключал от имени фирмы договоры с гражданами о долевом строительстве, отметили в прокуратуре.

Половина комплекса была построена. А затем, как считают следователи, деньги, выделенные райадминистрацией, были переведены на счета фирм, которые имели подставных учредителей и директоров. В итоге жилья не получили 110 граждан.

Обвинительное заключение по уголовному делу уже завершено. Рассмотрит дело Кизеловский городской суд.