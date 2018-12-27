Луганск, 27 декабря, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Австралийская волонтерская организация Smiling Child International под видом сбора средств для нуждающихся детей собирала деньги для украинских карателей, воюющих в Донбассе, заявил представитель Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР) Кирилл Белов, сообщает 27 декабря «Луганский информационный центр».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Скиньтесь!

По его словам, организация из Австралии совместно с учредителями-волонтерами, которых около 20 человек, передавали собранные средства непосредственно Всеукраинскому центру волонтерства, который оказываем материальную и техническую помощь украинским боевикам.

Также австралийский фонд передавал средства для других различных проектов по обеспечению ВСУ военной техникой и обмундированием и для финансирования отдельных бригад ВСУ.

Напомним, ранее атаман международной организации «Верное казачество» Алексей Селиванов сообщил, что каратели из Австралии и военнослужащие из Франции воюют в Донбассе.