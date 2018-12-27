Киев, 27 декабря, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Межведомственная рабочая группа была создана правительством Украины для разделения государственной фискальной службы (ГФС), сообщает 27 декабря УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Согласно сообщению, в состав комиссии войдут не более 50 человек от правительства, международных и общественных организаций, Верховной рады и так далее. Цель группы — провести реформу ГФС на основе предложенных рекомендаций.

Напомним, реформирование ГФС — это одно из требований МВФ для предоставления Украине очередных кредитов. ГФС будет расформирована до конца апреля 2019 года, а на ее месте создадут таможенную и налоговую службы.

Отметим, поскольку Киев поддерживает украинскую экономику исключительно за счет кредитов, киевский режим уже давно стал политически зависим от западных «партнеров», которые диктуют Украине свои условия.