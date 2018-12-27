Мадрид, 27 декабря, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Китайский гигант в области телекоммуникаций лидирует в мировой гонке за внедрение системы связи 5G — технологии, открывающей доступ к шпионажу. Именно этим объясняется повышенное внимание Соединенных Штатов к компании Huawei, пишет сегодня, 27 декабря, испанское издание El Pais.

Kārlis Dambrāns Смартфоны компании Huawei

Задержание 1 декабря китайского топ-менеджера Менг Ваньчжоу в аэропорту Ванкувера привело к «дипломатической буре» в отношениях Поднебесной и Канады на фоне торговой и технологической войны между Вашингтоном и Пекином. Вице-президент главного мирового провайдера телекоммуникаций (и к тому же дочь основателя компании) получила условно-досрочное освобождение 11 декабря.

Паспорт сорокашестилетней Менг был реквизирован канадскими властями, которые собирались удовлетворить ходатайство США об экстрадиции китаянки. В ответ Пекин подверг аресту по меньшей мере двух граждан Канады под предлогом того, что они представляют собой угрозу для национальной безопасности. Таковы ключевые события, отразившиеся на треугольнике «Китай — Канада — США.

Американская прокуратура запросила для Менг Ваньчжоу 30 лет тюрьмы, обвинив ее в уклонении от санкций, наложенных Вашингтоном на Тегеран. Компания Huawei якобы нелегально оставалась на иранском рынке с помощью предприятия SkyCom Tech, штаб-квартира которого находится в Гонконге. По меньшей мере еще десяти лицам, не имеющим иранского гражданства, предъявлены аналогичные обвинения.

Однако El Pais подчеркивает, что уклонение от антииранских санкций — всего лишь предлог.

«Без сомнения, китайский телекоммуникационный гигант оставался в поле зрения Вашингтона и ряда его главных союзников годами — по причинам, которые не имеют ничего общего с эмбарго на торговлю с Ираном», — пишет испанское СМИ.

Компания, основанная в городе Шэньчжэнь в 1987 году и насчитывающая почти 200 тысяч сотрудников на пяти континентах, сейчас лидирует в технологической гонке, которая связана с развитием 5G. «Холодильники, камеры, датчики любого типа, средства передвижения, даже дроны, все будут соединены в одну сеть», — объясняет Хорхе Виллагра из Центра автоматики и роботизации Высшего совета научных исследований (CSIC). Помимо китайских Huawei и ZTE, в этой области доминируют европейские Ericsson и Nokia и японская компания NEC.

«Мы проигрываем… Кто будет главенствовать на рынке 5G, получит громадное преимущество и сможет контролировать наиболее важную информацию», — сетуют авторы доклада Совета национальной безопасности США. Технологию 5G они приравнивают к печатному станку Гутенберга и отмечают, что, окажись централизованная сеть 5G уникальным достоянием Америки, это серьезно поспособствовало бы национальной безопасности.

«Американская разведка считает технологию Huawei троянским конем, который Пекин намерен внедрить в западные телекоммуникации. Поэтому Вашингтон призвал своих союзников отказаться от китайской технологии при создании новой инфраструктуры мобильной связи, утверждая, что вся собранная информация поступит в распоряжение разведывательных служб Пекина», — объясняет El Pais.