Астана, 27 декабря, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Нурсултан Назарбаев 26 декабря подписал Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

Этим документом Министерство по инвестициям и развитию РК преобразовано в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, а часть его функций передано двум другим ведомствам:

В сфере формирования государственной политики по привлечению инвестиций — Министерству национальной экономики РК; В сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций — Министерству иностранных дел РК.

В ведение МИД РК передан Комитет по инвестициям и национальная компания «KAZAKH INVEST». Внешне дипломатическое ведомство также стало ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта.

Таким образом, процесс экономизации МИДа Казахстана, о которой Нурсултан Назарбаев говорил с 2015 года, выведен на финишную прямую.

И хотя еще в 2016 году министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов утверждал, что «экономизация — это первостепенная задача всей системы министерства и загранучреждений», вплотную заниматься ею будет уже новый глава МИД, назначенный 26 декабря 2018 года.

У нового министра иностранных дел Бейбута Атамкулова нетипичная для нынешних молодых министров биография: инженер-металлург по первой специальности, начинал свою трудовую деятельность плавильщиком Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина.

В 1995−96 годах был первым заместителем гендиректора ГАО «Карагандинский металлургический комбинат», где в разное время работали Нурсултан Назарбаев, Олег Сосковец, Владимир Лисин и, что интересно, — первый министр иностранных дел независимого Казахстана Тулеутай Сулейменов.

В 2000 году Бейбут Атамкулов закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в том же году защитил диссертацию на тему «Регулирование инвестиционных процессов в социальной сфере на примере Республики Казахстан» (кандидат экономических наук).

С 2006 года на дипломатической службе. Был советником-посланником посольства Казахстана в Российской Федерации и Иране, послом в Индонезии.

1 октября 2012 года назначен ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий РК.

8 августа 2015 года назначен акимом Южно-Казахстанской области

С 7 октября 2016 года руководил министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Нурсултан Назарбаев так прокомментировал назначение Бейбута Атамкулова министром иностранных дел: «Мы не Россия, не Китай и не США, какие у нас глобальные дела? Смотрите, как посольство Америки продвигает интересы компаний… Поэтому вопрос иностранных дел и внешнеэкономических связей давно стоял. Вопросы, касающиеся инвестиций и экспорта, должны контролировать работники МИД. Им удобно, они знают языки, страну. 200 человек болтаются, и мы не знаем, что они там делают. Один орган будет это контролировать. Мы изменили профиль министерства немного, требовался человек, который знает эту экономику… Атамкулов — министр, металлург по профессии, работал послом в Малайзии, консулом в Европе, эту сторону знает, экономику знает. В связи с этим мы его назначили».