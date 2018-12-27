Вена, 27 декабря, 2018, 20:44 — ИА Регнум. При нападении на католический храм в Вене преступники вымогали у монахов деньги и ценности, нанеся некоторым из них серьезные ранения, сообщили 27 декабря журналистам представители венской полиции.

Intensivtäteraggressor Полиция Вены

По имеющимся у полиции данным, двое преступников напали на монахов местной монастырской церкви, связали их и несколько часов вымогали ценности и деньги.

Жертвы преступников были обнаружены связанными около 16:17 по местному времени. Некоторые из них серьёзно ранены.

Мотивы преступников пока не выяснены. Сообщения СМИ о стрельбе в храме не подтвердились.

Подозреваемых, скрывшихся с места преступления, разыскивают полицейские и сотрудники антитеррористических подразделений.