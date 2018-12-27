Вена, 27 декабря, 2018, 20:32 — ИА Регнум. В Вене неизвестные злоумышленники напали на католический храм в районе Флоридсдорф, сообщает 27 декабря издание Kronen Zeitung.

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Подробности происшествия пока не выяснены. Есть данные о стрельбе и тяжелых ранениях, которые получили от восьми до 15 человек.

Некоторые СМИ сообщают, что находившиеся в храме люди были ограблены двумя злоумышленниками, которым удалось скрыться.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники антитеррористических спецподразделений EKO Cobra и WEGA. В небе над районом инцидента кружит вертолет.