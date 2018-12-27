Москва, 27 декабря, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины, ехавшей с попутчиком из Москвы. Об этом 27 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления ведомства.

Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

По данным следствия, вечером 23 декабря женщина покинула место работы и направилась из центра Москвы в город Тулу на личном автомобиле Audi. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

«В ходе поисковых мероприятий установлено, что через сервис поиска попутчиков в районе одной из станций метро на юге Москвы в указанный автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области», — сообщили в СК.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК России «Убийство».

В настоящее время устанавливается местонахождение без вести пропавшей женщины, выясняются все обстоятельств произошедшего и лицо, возможно, причастное к совершению преступления.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 29-летняя уроженка Тулы Ирина А. решила по пути домой взять попутчика через сервис BlaBlaCar, после чего исчезла.