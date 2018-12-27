Москва, 27 декабря, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Крымский мясокомбинат «Дружба народов» продолжит поставлять продовольственные товары для Росгвардии в 2019 и в 2020 годах. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщает пресс-служба силового ведомства.

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Напомним, что крымский мясокомбинат является единственным поставщиком мясной продукции для Росгвардии. При этом, по данным СМИ, в минувшие годы данный мясокомбинат мог поставлять продукцию Росгвардии по завышенным ценам.

Проверку поставок с мясокомбината «Дружба народов» проводили Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии. Также этим вопросов занималась ФСБ.

Тем не менее правительство России решило продлить контракты на поставки мясной продукции для Росгвардии с мясокомбината «Дружба народов». Поставки будут осуществятся как минимум в 2019 и 2020 годах.

В Росгвардии подчеркнули, что работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки.

Также в силовом ведомстве уверяют, что продукты на «Дружбе народов» производятся в соответствии с ГОСТом из качественного сырья, с предъявлением повышенных требований к технологическим процессам.