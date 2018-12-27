Москва, 27 декабря, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, касающихся совершении сделок с использованием электронной платформы, внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий.

Согласно документу, такими сделками являются сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг финансового характера.

Оператор электронной платформы предоставляет сторонам сделки возможность осуществить расчеты по заключенным с применением платформы сделкам с использованием специального счета оператора такой платформы либо сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России.

Предполагается, что специальный счет может быть открыт оператору электронной платформы в кредитной организации, являющейся оператором национально значимой платежной системы.

Предусмотрено создание единого реестра финансовых транзакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского счета (вклада), заключенным с использованием электронной платформы.

Еще один законопроект внесен в развитие базового. В частности, предусматривается специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с использованием электронной платформы.

Кроме того, оператор электронной платформы вправе проводить идентификацию клиентов как самостоятельно, так и поручать ее проведение опорному банку.