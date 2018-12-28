Чикаго, США, 28 декабря, 2018, 10:16 — ИА Регнум. То, что началось как тревожная ситуация для лесбийской пары, которая недавно переехала в пригород Чикаго, превратилось в трогательный пример поддержки соседей, пригодный для праздничного фильма, передает NBC.

Gyrostat Флаги ЛГБТ

Кейси Хандал и Задетт Розадо в мае переехали в Баррингтон, штат Иллинойс, со своими двумя дочерьми. В декабре они готовили у себя дома рождественскую вечеринку и украшали пряничные домики, когда Хандал выглянула в окно и заметила, что радужный флаг, висевший на заднем дворе их дома, пропал, более того: вместо гей-флага красуется флаг американский.

Пара испугалась не столько из-за кражи флага, сколько потому, что восприняла замену как специфический мессадж: по словам Росадо, их флаг «не на пасхального кролика подменили». Она подчеркнула свою патриотичность и то, что у нее «нет проблем» с американским флагом, но полагает, что укравший ее флаг считает, будто держать у себя символ ЛГБТ — это не по-американски.

Хандал опубликовала сообщение об инциденте на местном сайте, попросила любого, у кого есть какая-либо информация, сообщить ее. Вор не сознался, но соседи пары подошли к делу неожиданным образом. Одна женщина сказала, что сама поставит на своем дворе радужный флаг в знак солидарности, и купила еще дюжину для тех, кто захочет присоединиться.

Далее, прежде, чем пара успела повесить новый флаг, десятки радужных флагов появились поверх почтовых ящиков и газонов у их соседей. Так соседи проявили солидарность с парой, которая планирует «бракосочетание» на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, суд итальянского города Турина признал виновной в клевете 65-летнюю Сильвану Де Мари за ее утверждения о том, что «гомосексуализм — это против природы». 65-летняя врач приговорена к 1500 евро штрафа в пользу государства, кроме того, предположительно, она также должна будет заплатить 2500 евро «пострадавшим».