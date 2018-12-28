Вашингтон, 28 декабря, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Попытку США привести свою афганскую войну хотя бы к минимально приемлемому финалу можно считать провалившейся. Почему ситуация в Афганистане может обернуться для США таким же, если не худшим, позором, как и вьетнамское поражение, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский солдат

Отчаянные призывы помочь «усадить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за стол переговоров по афганскому урегулированию», поступившие от Дональда Трампа к правительствам России, Бельгии, Катара, ОАЭ, Туркмении и Узбекистана, свидетельствует о том, что США готовы получить поддержку от кого угодно, лишь бы завершить афганскую кампанию с минимальной потерей лица и личного состава.

Проблема для Вашингтона заключается в том, что военной группировке в Афганистане практически некуда отступать: северное направление заблокировано «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ); Пакистан, бывший долгое время союзником США в регионе, позволил себе резко негативную реакцию на обвинения Вашингтона в «отсутствии активности борьбы с терроризмом», что выглядит вполне обоснованным, так как Пакистан потерял не менее 75 тысяч человек, поддерживая американцев, а урон национальной экономике Пакистана оценивается в 123 миллиарда долларов. А с другой стороны расположен Иран, о котором речи вообще не может идти.

Тем временем афганское сопротивление набирает обороты и уже контролирует большую часть страны.

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