Москва, 27 декабря, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Прошедшие испытания гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» показали способность его боевых блоков развивать скорость около 27 Махов, заявил 27 декабря телеканалу «Россия 24» замглавы правительства РФ Юрий Борисов.

Mil.ru Пуск ракеты комплекса «Авангард»

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к скорости 30 Махов. Около 27 Махов он набрал скорость», — сказал Борисов, добавив, что «практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить».

Напомним, 26 декабря Минобороны России в присутствии президента страны Владимира Путина произвело испытательный ракетный запуск гиперзвукового комплекса «Авангард».

Ракета с боевыми блоками стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области, а затем гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард» поразили цель на Камчатке, пролетев расстояние в шесть тыс. км.

На пути к цели гиперзвуковые блоки развили скорость в 27 Махов, что приблизительно соответствует 30 тыс. км/час.

Испытания комплекса «Авангард» признаны успешными, и их результаты позволяют принять комплекс на вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин, рассказывая о новых российских стратегических вооружениях, указал, что скорость полета боевых блоков «Авангард» составляет не менее 20 Махов.