Турция защитит российские С-400 от США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Анкара пообещала не допускать Вашингтон к изучению ЗРК С-400;
- Трамп посетил авиабазу США в Германии;
- Киев запретил российский крахмал и глюкозу;
- Почти 3 млн должников не смогут покинуть Россию;
- Из-за отравления детей в Москве проверяют поставщиков питания.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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