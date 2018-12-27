Вашингтон, 27 декабря, 2018, 16:32 — ИА Регнум. В сети набирает популярность видео с реакцией женщины, решившей показать своему мужу, как она расправится с большим пауком. Ролик был опубликован на форуме Reddit.

Паук

Когда женщина увидела паука, то поняла, что боится большого насекомого. «Патрик, что мы будем делать?» — спрашивает она в ролике мужа, который сам страдает арахнофобией (боязнью пауков). В итоге, совершив несколько неудачных попыток спуститься к пауку по лестнице в подвал, женщина раздавила членистоногое, при этом не переставая громко кричать.

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