Ярославль, 27 декабря, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено расследование уголовного дела бывшего замгубернатора и бывшего главы городского поселения Ростов Юрия Бойко. Об этом сообщает портал Yarnews. Дело передано в суд.

Правительство Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Бойко обвиняется в превышении должностных полномочий в 2012 году, когда он являлся мэром Ростова Великого. Администрация Ростова была заказчиком работ по строительству сетей хозяйственно-бытовой канализации. Подрядчиком являлась фирма «Радострой».

По версии следствия, «Радострой» не выполнил работы в полном объеме, однако получил оплату части не сделанных работ. Речь идет о сумме около 10 млн рублей. Бойко обвиняют в том, что он распорядился перечислить деньги подрядчику. Отдельное дело расследуется в отношении бывшего директора «Радостроя» Сергея Шмелева.

И Бойко, и Шмелев — известные политические фигуры в регионе. Юрий Бойко в 2015—2016 годах являлся заместителем губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, курировал внутреннюю политику в регионе. Ушел в отставку вскоре после назначения и.о. губернатора Дмитрия Миронова.

Сергей Шмелев являлся депутатом муниципалитета Ярославля и областной думы, проходил потерпевшим по делу о взятке экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову.

Судебные перспективы уголовного дела Бойко, по мнению наблюдателей, не очевидны. Видимо, поэтому ни Следственный комитет, ни сам обвиняемый не комментируют ситуацию.