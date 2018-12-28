Киев, 28 декабря, 2018, 04:42 — ИА Регнум. Петр Порошенко продолжает поиск позитивных сдвигов, нынешних и будущих, которые показали бы Украине хоть какую-нибудь пользу от его правления. Что на сей раз стало для Порошенко поводом порадовать сограждан, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Веснянко.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Алексей Порошенко

Кроме успешного объединения раскольников, выдаваемого Порошенко за создание некоей особой церкви, президент Украины на пресс-конференции заявил о продолжении решительной борьбы с двойным гражданством. Поводом стало обнаружение российского гражданства не у кого-нибудь, а у замглавы службы внешней разведки Сергея Семочко.

Конечно, событие такого масштаба способно затмить и задержку эмвээфовских траншей, и нежелание ЕС и НАТО принимать Украину в свои ряды. Хотя для Порошенко обещание найти и покарать всех двухпаспортных, а особенно криптороссиян, содержит в себе некоторую опасность: тут главное — не переусердствовать, поскольку даже супруга собственного сына Порошенко имеет российское гражданство. Да и среди прочих ныне высокопоставленных украинцев полным-полно тех, по кому намерение Порошенко могло бы ударить. Так что заявление Порошенко, скорее всего, скоро сменится тихим приступом забывчивости.

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