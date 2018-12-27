Париж, 27 декабря, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В Париже решили провести «звуковое и световое шоу» на Елисейских полях, чтобы отпраздновать начало 2019 года, даже несмотря на возможные новые акции протестов движения «желтые жилеты». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила мэр города Анн Идальго.

(сс) David Forster Новогодний Париж

Знаменитая авеню — традиционное место празднования Нового года в Париже, но это также одно из мест, где регулярно собираются «желтые жилеты», активисты, выступающие против фискальной и социальной политики правительства Франции.

Ожидается, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на Елисейских полях состоится новая мобилизация «желтых жилетов». В социальной сети Facebook на странице сообщества «желтых жилетов» появился призыв «продолжить мирную борьбу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря мэр Парижа Анн Идальго выступила против запрета на демонстрации в столице, заявив, что «Париж принадлежит всем французам и это их право выступить с протестом в нашем городе».

Подробности: Мэр Парижа выступила против запрета на демонстрации в столице