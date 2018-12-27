Детройт, США, 27 декабря, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Пожилой отец из штата Огайо пошел на многое, чтобы провести Рождество со своей дочерью, сообщает The People.

Цитата со страницы Майка Леви в Facebook Рождество на борту

Пирс Воган, стюардесса авиакомпании Delta Airlines, вынуждена была работать несколько рейсов в канун Рождества и в сам праздник, — так что ее отец Хэл Воган купил несколько билетов на самолет, чтобы провести праздник с ней в небе.

История разлетелась по интернету после того, как пассажир Майк Леви, который сидел рядом с Хэлом на одном из рейсов, поделился своими впечатлениями в социальной сети Facebook:

«Я имел удовольствие сидеть рядом с Хэлом на обратном пути домой. Его дочь Пирс была нашей стюардессой, которая должна была работать в течение Рождества. Хэл решил провести с ней праздник. Так вот, он летит на каждом из ее рейсов сегодня и завтра по всей стране, чтобы быть вместе с дочерью на Рождество. Какой фантастический отец! Желаю вам обоим Счастливого Рождества!»

А вот у одного немецкого мальчика Рождество прошло в минорных тонах: как сообщало ИА REGNUM, он был так недоволен полученными подарками, что вызвал полицию. Сотрудники сверили список желаемых подарков мальчика с тем, что ему было подарено, пришли к выводу, что ни один подарок не совпал с желаемым, но все же смогли примирить семейство, объяснив мальчику, что старый Санта мог просто напутать.