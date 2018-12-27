Хабаровск, 27 декабря, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

(сс) jill111 Хоккей

Хоккеисты СКА забросили две шайбы в третьем периоде. Отличились Наиль Якупов и Артём Земчёнок.

На сегодняшний день СКА занимает третье место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 66 очков в 41 матче. «Амур» идёт на 21-м месте, в активе команды 31 очко в 42 играх.

«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:2).

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