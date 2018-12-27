Берлин, 27 декабря, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Шум и пыль от новогодних фейерверков приносят большой вред домашним и диким животным. Об этом предупреждают защитники природы, пишет газета Berliner Morgenpost 27 декабря.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Кот у окна

Праздничный грохот вовсе не забава для обитателей Берлинского зоопарка, а стресс. Даже несмотря на то, что большинство из них в рождественскую ночь было укрыто в помещениях, антилопы и жирафы дрожали от шума петард, заявили представители зоопарка. Даже для удаленных от эпицентра гуляний зоопарков это стало проблемой.

«Я хочу призвать всех празднующих людей в городе позаботиться о самих себе и об окружающей среде», — говорит директор зоопарка Андреас Книрим. Деньги лучше потратить на что-то более осмысленное, чем фейерверк.

«И ваши домашние животные будут вам благодарны за это», — подчеркивает он.

Как писало издание Der Spiegel год назад, измерения показывают, что в праздничную ночь в воздухе может достигаться экстремальное содержание твердых частиц — более 1000 мкг на кубический метр. В Европейском союзе ежедневной нормой считается значение 50 мкг, и лишь 35 дней в году допускается превышение этого значения.

Мелкодисперсная пыль от фейерверков несет вред здоровью: она проникает в околоносовые пазухи, в бронхи и альвеолы, может попадать даже в кровь, провоцируя заболевания. Это особенно опасно для страдающих астмой.