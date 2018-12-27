Ярославль, 27 декабря, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков отозвал из областной думы проект закона о возврате полномочий по наружной рекламе на уровень города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Ярославской областной думе.

Yarregion.ru Демонтаж незаконной рекламы в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2017 года областная дума по предложению губернатора изъяла у муниципалитетов полномочия в сфере наружной рекламы. Региональные власти обещали, что будут эффективнее управлять этой сферой, а местные власти получат больше доходов от рекламы.

Между тем доходы бюджета Ярославля от наружной рекламы в 2018 году упали — данные об этом есть в отчете об исполнении городского бюджета. Желанием вернуть заработки в областной центр новый глава города и мотивировал возврат полномочий. При этом в других муниципальных образованиях Волков предлагал распоряжаться рекламой региональным властям.

Однако по крайней мере в 2019 году все останется как есть. Проект закона отозван. По данным источников ИА REGNUM, в правительстве области желание градоначальника распоряжаться «наружкой» посчитали нецелесообразным.