Москва, 28 декабря, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Почему американские войска уходят из Сирии? О том, как стремление к всепланетному контролю столкнулось на Ближнем Востоке с бессмысленностью продолжения военной операции Вашингтона, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Сирия

Несмотря на относительно недавнее заявление советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона о необходимости противостоять в Сирии Ирану, американские войска с большой долей вероятности скоро начнут покидать эту страну. Отсутствие перспектив для продолжения американской вооруженной миссии в Сирии стало ясно уже в начале 2017 года.

Ставка на т.н. Свободную сирийскую армию, которая должна была выполнять роль основной ударной силы в наземных операциях, абсолютно себя не оправдала. За прошедшие два года США так и не удалось найти союзников, способных достойно исполнить роль пушечного мяса; какое-то время большие надежды связывались с курдами, но турецкое противодействие поставило Трампа перед возможностью предать этих союзников ради выглядевших более перспективными турок. Только слабость сухопутных войск Дамаска и отсутствие защиты их от атаки с воздуха позволяло ВВС «западной коалиции» чувствовать себя в полной безопасности. Но за последний год и эта ситуация начала смещаться в неблагоприятную для американцев сторону. Победить не удалось, «демократические сирийские силы» оказались выбиты или разбежались, а законное правительство Сирии продолжает наращивать силы и брать под контроль всё большую часть территории страны.

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