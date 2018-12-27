Токио, 28 декабря, 2018, 02:19 — ИА Регнум. По заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, разговор о заключении мирного договора с Японией можно будет вести только после того, как официальный Токио признает итоги Второй мировой войны. В чем же заключаются эти итоги для Японии и что именно официальный Токио пытается замалчивать или игнорировать, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония

Капитуляция милитаристской Японии признавала право стран-союзниц во Второй мировой войне — СССР, США и Великобритании — определять территориальное устройство послевоенной Японии. Меморандум главнокомандующего союзных держав японскому правительству №677/1 от 29.01.1946 это территориальное устройство определил. Территории Японии были указаны: четыре главных острова — Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сикоку. Курильские острова со специальным указанием островов группы южных Курил, то есть группы Хабомаи и острова Шикотан, как подчеркивалось в меморандуме, Японии не принадлежат.

Попытки Токио найти оправдание своим незаконным претензиям в якобы неоправданном нападении СССР на Японию также не выдерживают никакой критики. Денонсировав пакт с Японией, советское правительство опиралось на фактическое нарушение этого пакта со стороны японцев, а именно союз с фашистской Германией и войну с США и Великобританией. Декларация 1956 года не может даже рассматриваться как основание для обсуждения мирного договора без выполнения предварительных условий — необходимости Японии раз и навсегда признать, что Курилы ей не принадлежат.

Читайте статью Сможет ли Япония отказаться от антироссийских мифов и догм и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти по Курилам».