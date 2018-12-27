Москва, 27 декабря, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») поздравил читателей ИА REGNUM с наступающим Новым годом:

Dmitry Rozhkov Депутат Госдумы Сергей Железняк

«В наступающем году хочу пожелать моим согражданам во всех регионах России добра, счастья, любви, здоровья, удачи, благополучия, вдохновения и полноты сил, а нашей прекрасной стране — мира и процветания. Пусть наступающий год станет успешным и радостным для россиян и наших друзей во многих странах мира. В новогодние праздники особенно хочется верить в то, что добрые пожелания осуществятся, а мечты — сбудутся.

Уверен, большинство людей на Земле искренне хотят, чтобы везде воцарился мир и улыбались дети, закончились конфликты, политики руководствовались мудростью и честью, а народы обрели счастье и уверенность в завтрашнем дне. Пусть эти пожелания сбудутся!

Будем верить в добро и сами совершать добрые дела, больше общаться и дружить, вместе развиваться и сотрудничать, помогать близким и тем, кто нуждается в поддержке. Желаю, чтобы новый год принёс вам яркие и благие события, уют и тепло в ваши дома, а будущее — вдохновляло на новые свершения и достижения!

С Новым годом, дорогие друзья!»

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк