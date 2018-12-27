Вашингтон, 28 декабря, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Праздник Рождества, отмечаемый на Западе 25 декабря, ничуть не снизил злобу, источаемую лидерами американских демократов по отношению к собственному президенту. Противостояние со стороны оппозиции инициативам Дональда Трампа дошло до такого градуса враждебности, за которым может последовать переход на новую, еще не виданную стадию противостояния. В чем она может заключаться и как обстоят дела с процессом укрощения Трампом окружившего его политикума, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Родео

Тема «русских хакеров», бывшая в свое время осью обвинений Трампа, на которую нанизывались все остальные претензии, теперь развивается весьма скромно. Длительное расследование вскрыло массу разномасштабных нарушений, совершенных людьми из окружения Трампа, но пристегнуть эту фактуру к действиям злокозненных русских хакеров так и не удалось.

Тем временем сам Трамп, не теряя много времени на оправдания, сосредотачивается больше на конкретных делах — ведь ему теперь придется действовать в более сложной ситуации. Большинство в обеих палатах конгресса уже не принадлежит республиканцам безраздельно, поэтому теперь Трампу и его людям надо торопиться, чтобы закрепить уже достигнутые успехи. Так же и в международных отношениях под конец года президент США продемонстрировал несколько сильных ходов — продолжение «торгового перемирия» в экономической войне с Китаем, заявленный вывод войск из Сирии и, наконец, угроза, которую Трамп охарактеризовал как более опасную, чем Китай. Что встревожило президента США в 2018 году больше, чем усиление Пекина?

Читайте статью Трамп не смог победить Сирию. Сможет ли победить США? и другие публикации Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».