Калуга, 27 декабря, 2018, 14:41 — ИА Регнум. 26 декабря в Калужской областной филармонии прошел ежегодный новогодний благотворительный бал-карнавал для активистов территориальных общин. Организовали мероприятие депутаты Городской думы Калуги Сергей Павлов, Вячеслав Лаврецов, Андрей Макаров, Виктор Борсук, Евгений Каменарович и Константин Сотсков совместно с городскими управлениями культуры, социальной защиты и по работе с населением.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошел бал-карнавал для активистов территориальных общин

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, было приглашено более 700 гостей, некоторые пришли в новогодних нарядах и участвовали в конкурсе на лучший карнавальный костюм. Перед началом концертной программы приглашенные получили сладкие подарки, пообщались друг с другом и депутатами. Любой желающий мог сфотографироваться на память с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Шестой раз мы проводим такой новогодний праздник, бал-карнавал для активистов ТОСов. Прежде всего, это мероприятие дает людям возможность встретиться и пообщаться, потанцевать и послушать замечательные калужские коллективы и, конечно, получить новогоднее настроение, — рассказал заместитель председателя Городской думы Калуги Сергей Павлов. — Работа территориальных общин — это мостик, соединяющий население и представительную и исполнительную власть. С каждым годом мы совершенствуем нашу работу, в следующем году мы откроем центр ТОС «Площадь Московская», где будем обучать компьютерной грамоте людей старшего поколения».

«Сейчас много обсуждают важность территориальных общин и их развития. ТОСы показали свою продуктивность в решении тех задач, что стоят перед городом. И мы, депутаты, используем все возможности, чтоб организовать для активистов праздничные мероприятия и концертные программы, приуроченные к Новому году, 23 февраля, 8 марта. Это своего рода поощрение для активистов», — уверен депутат Городской думы Евгений Каменарович.

Прекрасным подарком калужанам стал праздничный концерт с участием творческих коллективов Калуги, в ходе которого гостей поздравили песнями и танцами деды морозы из разных стран.