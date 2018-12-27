Москва, 27 декабря, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Украинский эксперт, политолог Вячеслав Ковтун признался, что был в шоке, когда узнал, что его внесли в базу данных сайта «Миротворец». Об этом он заявил 27 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Цитата из телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» Вячеслав Ковтун

«Когда я проснулся, и мне позвонили, сообщив об этом, я не поверил, — заявил Ковтун. — Это для меня был шок. Я начал искать себя [на сайте] и вдруг нашёл. Несколько мыслей, которые родились сразу, и первая была классическая — «бей своих, чтобы чужие боялись». Но всё возвращается к обычному сценарию. Про них (про сайт «Миротворец») стали забывать, и они решили повысить свою упоминаемость в СМИ за мой счёт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, политолог Ковтун является апологетом идеологии украинства и сторонником киевского режима, который участвует в программах, где неудачно дискутирует с другими гостями, имеющими антифашистские убеждения.

Также отметим, что сайт «Миротворец» был создан при поддержке министерства внутренних дел Украины вскоре после государственного переворота на Украине. После обнародования личных данных на сайте «Миротворец» были убиты популярный украинский писатель Олесь Бузина и политик Олег Калашников.

Позже в базе данных сайта появился немецкий политик Герхард Шрёдер.