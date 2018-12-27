Калуга, 27 декабря, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Накануне новогодних праздников глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов встретился с коллективом преподавателей и учеников средней общеобразовательной школы №3.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил школу №3 с Новым годом

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава города поздравил всех с наступающим Новым годом, а директора школы Валерия Бунеева — с 50-летним юбилеем и вручил ему Почётную грамоту за многолетний труд и высокий профессионализм.

«50 лет — это полдень жизни человека, впереди у Валерия Леонидовича еще много идей и творческих замыслов. Некоторыми он уже успел поделиться и, будем надеяться, что всё исполнится как задумано», — подчеркнул глава города.

Валерий Бунеев работает в системе образования Калуги с 1995 года, с июля 2016 года он руководит данной школой. По его словам, в педагогику пришел по призванию, его бабушка была директором Мосальской школы в Калужской области.

«Для меня самое главное — чтобы всем участникам учебного процесса было комфортно в школе, — отметил Валерий Бунеев. — Я очень рад, что удалось воплотить те замыслы, которые были, в том числе и благодаря поддержке Александра Георгиевича Иванова, потому что без дополнительного финансирования сложно что-то сделать».

В следующем году в школе планируется провести ремонт спортивного зала, туалетной комнаты для мальчиков, в бюджете заложены деньги на покупку мультимедийного проектора. С 1 сентября 2019 года в школе планируется открыть классы эстетической и технико-математической направленности, которые будут тесно сотрудничать со школами искусств и «Кванториумом».