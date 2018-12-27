Калуга, 27 декабря, 2018, 14:18 — ИА Регнум. 27 декабря свой 95-й день рождения отметила жительница Калуги Александра Кашкина, сообщает пресс-служба Городской думы. Поздравил юбиляра депутат Городской думы Алексей Колесников.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужанку поздравили с 95-летием

Александра Георгиевна Кашкина родилась в 1923 году в городе Донской Тульской области. Школу она закончила за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. В годы войны работала на шахте, была внештатным корреспондентом газеты «Горняцкая правда», затем работала на Донском механическом заводе. Награждена медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В 47 лет Александра Георгиевна закончила Московский индустриальный техникум. Затем работала старшим инженером по труду в дорожно-строительном управлении. Участвовала в работах по расширению завода синтетического каучука в городе Ефремов и строительстве глюкозо-паточного комбината. Александра Георгиевна писала стихи, активно занималась общественной работой, многие годы её жизни были связаны с комсомолом. На протяжении 14 лет она была секретарём парторганизации, членом ревизионной комиссии Горкома. После выхода на пенсию, в 1995 году, Александра Георгиевна переехала в Калугу.

«У меня большая семья, много внуков и правнуков, — рассказала Александра Кашкина. — Все они помогают мне, относятся с любовью и вниманием».

Алексей Колесников вручил Александре Георгиевне цветы и подарки, поздравили именинницу также представители Пенсионного фонда и Городской управы.

«Биография Александры Георгиевны Кашкиной — это прекрасный пример для молодого поколения, пример жизненной стойкости, упорства и трудолюбия, — подчеркнул Алексей Колесников. — Александра Георгиевна — замечательный человек, всех окружающих она заряжает своим жизнелюбием, радостью и оптимизмом, дарит всем хорошее настроение. Замечательно, что, несмотря на возраст, она полна сил и сохраняет бодрость духа. Я от всей души поздравляю Александру Георгиевну с юбилеем и желаю ей крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!»