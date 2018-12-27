Калуга, 27 декабря, 2018, 10:13 — ИА Регнум. 25 декабря в Калужском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда» состоялся новогодний праздник.

Пресс-служба Городской думы Калуги Воспитанников калужского центра «Надежда» поздравили с Новым годом

Ребята под руководством педагогов подготовили праздничную концертную программу, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги. Они читали стихи, пели песни и танцевали, продемонстрировав гостям и родителям свои таланты и тот неоценимый труд, который наставники вкладывают в каждодневную работу с детьми.

Поздравить воспитанников с наступающим Новым годом пришли члены попечительского совета — депутаты Городской думы Александр Окунев и Владислав Сахарчук.

«Вы все большие молодцы! Примите от нас искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть в вашей жизни с приходом новых дней откроются и новые возможности, раскроется еще больше талантов. Желаем вам здоровья, успехов в учебе, достижения поставленных целей. Мы верим, что вы вырастете достойными людьми и добьетесь больших высот в жизни. Пусть в вашей жизни будут только счастливые моменты и хорошее настроение», — сказал Александр Окунев.

В завершение праздника ребят ждали угощение и подарки.