Калуга, 27 декабря, 2018, 10:06 — ИА Регнум. 26 декабря в Калуге наградили победителей конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в этом году конкурс проходил по пяти номинациям: «Лучший председатель ТОС», «Моя инициатива», «ТОС — территория комфортного проживания», «Активность жителей — развивающийся город», «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей». На конкурс была подана 91 заявка от представителей 42 территориальных общин.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге наградили победителей конкурса лучших ТОС

В номинации «Лучший председатель ТОС» призовые места заняли депутаты Городской думы, председатели территориальных общин «Содружество», «Наш Терепец» и «Тайфун» Татьяна Коняхина, Андрей Линков и Светлана Мартынова. Поздравили победителей конкурса и активистов калужских ТОС глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский.

«Территориальные общины — это надёжный фундамент местного самоуправления, незаменимые помощники депутатского корпуса и Городской управы, — подчеркнул в своём выступлении Александр Иванов. — За прошедший год калужскими территориальными общинами была проведена большая работа в части благоустройства и озеленения, патриотического воспитания молодёжи и решению вопросов ЖКХ. Вместе мы стремились сделать наш город ещё краше и комфортнее, и многое из задуманного в этом году нам удалось реализовать. В уходящем году территориальные общины Калуги приняли активное участие в реализации программы «Городская среда», впервые именно жители Калуги определили приоритетные направления в работе по благоустройству. В рамках программы было благоустроено 56 дворов, появились новые скверы в микрорайонах Кубяка, Терепец и Турынино».

Глава городского самоуправления отметил, что активисты ТОС совместно с депутатами Городской думы участвовали в формировании программы благоустройства, принимали участие в приёмке работ, благодаря их активной позиции были выявлены и устранены многие недоработки подрядчиков.

«Успехи калужских территориальных общин отмечены и на федеральном уровне: наши ТОСы неоднократно занимали призовые места во всероссийских конкурсах, — рассказал Александр Иванов. — Благодаря успехам в развитии территориального общественного самоуправления, Калуга заняла третье место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Проект фестиваля «Общинами сильна Калуга» был особо отмечен Всероссийским советом местного самоуправления».

Глава городского самоуправления выразил благодарность всем членам территориальных общин Калуги за плодотворный труд, активную жизненную позицию и любовь к родному городу и пожелал дальнейших успехов.