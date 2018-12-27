Нью-Дели, 27 декабря, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал заявил, что запущенная администрацией города программа борьбы с загрязнением воздуха поможет устранить эту насущную проблему. «Правительство планирует дополнительно запустить 3000 экологических автобусов, а также мы планируем провести ряд работ по озеленению улиц города», — заявил журналистам главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

Цитата из м/ф «Это совсем не про то». реж Александр Федулов. 1984. СССР Загрязненный воздух

По его мнению, подобные меры помогут избавиться от проблемы загрязнения воздуха.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данный проект был впервые запущен в Дели в 2015 году.

Напомним, что в зависимости от погодных условий, эксперты оценивают состояние воздуха в Дели как «очень плохое» или «опасное». Это приводит к различным заболеваниям сердца и легких среди жителей.

Многие организации советуют жителям города надевать маски от пыли и пользоваться экологически безопасным транспортом.