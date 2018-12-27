Тхимпху, 27 декабря, 2018, 16:21 — ИА Регнум. «По последним прогнозам правительства Бутана, дефицит бюджета страны может составить 40 млрд нгултрумов (570 млн долларов). Это значение превышает запланированный дефицит бюджета на 11 млрд нгултрумов», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Бутана Лотай Тшеринг.

(сс) Richard Mortel Тхимпху. Бутан

Сообщается, что обещания правительства построить национальную больницу, предоставить бесплатный Wi-Fi, а также выплатить материнские пособия оказались не включенными в так называемый 12-й план развития.

По информации бутанского новостного агентства Kuensel, министр финансов Намгай Тшеринг сообщил, что страна вскоре получит беспроцентный кредит в размере 4 млрд нгултрумов (примерно 57 млн долларов) от Всемирного банка и Азиатского банка развития.

Оставшийся дефицит планируется покрыть за счет внутренних резервов страны.