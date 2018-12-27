Москва, 27 декабря, 2018, 13:53 — ИА Регнум. 2018 год заканчивается для Украины относительно спокойно, но с лёгким флёром пессимизма. Увеличивается отрицательное сальдо внешней торговли, растет государственный долг. Официально, и по оценкам международных агентств, экономика покажет по итогам года небольшой рост, но этого недостаточно, для того, чтобы государственный бюджет вышел в профицитную зону, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade Богдан Писаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

В бюджете на 2019 год заложен дефицит в размере 2,3% ВВП, уровень инфляции 7,4% и рост ВВП в размере 3,0%. Будут ли выполнены эти параметры, сказать сложно, так как уже по итогам уходящего 2018 года Нацбанк вынужден повысить прогноз инфляции с 8,9% до 10,1%.

«Кроме этого, следующий год будет достаточно тяжелым с точки зрения обслуживания государственного долга. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на обслуживание госдолга в ближайшие пять лет Украина должна направить 33 млрд долларов. Ежегодно это будет составлять 5% от ВВП», — отметил эксперт.

Но замминистра финансов Сергей Верланов в декабре сообщил, что в 2019 году в бюджете Украины на погашение госдолга предусмотрено 417 млрд гривен (примерно 15 млрд долларов), что составит треть бюджета. Все те непомерные долги, которые набрали предыдущие правительства Украины, лежат тяжким бременем на сегодняшнем руководстве.

По отчетам Госслужбы статистики Украины, доля России во внешней торговле Украины остается весомой. Экономически отношения с Россией могли бы способствовать частичному решению этой проблемы по мере развития торговых отношений.

«Но, вероятнее всего, при нынешних политических отношениях это будет очень непросто, а, скорее всего, просто невозможно. Причем настолько очевидно, что страдают обе стороны. Изменится ли что-то после президентских выборов на Украине 31 марта 2019 года и кто станет следующим главой государства — сейчас сказать достаточно сложно. Но существенные подвижки маловероятны, поэтому стоит ожидать, что нынешнее положение дел будет усугубляться», — считает Писаренко.

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