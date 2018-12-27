Каракас, 27 декабря, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Во время Рождественской службы папа Римский Франциск помолился за то, чтобы венесуэльцы сумели объединиться во имя развития и процветания своей страны.

Jeffrey Bruno Папа Римский Франциск

Как сообщило венесуэльское агентство «Телесур» со ссылкой на пресс-службу Ватикана, во время мессы, состоявшейся в базилике Святого Петра, понтифик попросил у Бога благословения, которое позволило бы Венесуэле вновь обрести единство.

Также Франциск помолился за то, чтобы все члены венесуэльского общества начали как братья трудиться во имя развития своей страны, помогая при этом наиболее уязвимым группам её населения.

В своей молитве папа вспомнил и о конфликтах, имеющих место в современном мире, и помолился за «народы, испытывающие гнёт идеологической, культурной и экономической колонизации».

Не обошёл Франциск стороной Никарагуа, призвав конфликтующие стороны к примирению. Помолился и за скорейшее окончание конфликтов и установление мира на Украине, в Сирии и Йемене.