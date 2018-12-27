Ярославская область, 27 декабря, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Управление Следственного комитета России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту избиения заключенных в колонии города Углича. Об этом фонд «Общественный вердикт» сообщил на своих страницах в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

УФСИН по ЯО Колония в Угличе

СК РФ возбудил уголовное дело по факту систематического применения физического насилия и спецсредств в отношении осужденных ИК-3 Углича. Следствие ведет группа из трех следователей Ярославской области (г. Углич). Дело было возбуждено еще 22 ноября, но то, что осужденные были признаны потерпевшими, они стали узнавать только последние пару дней, после того как их допросили и вручили постановления о признании потерпевшими. В настоящее время потерпевшими по делу проходят 25 человек», — говорится в сообщении фонда, который занимается защитой прав осужденных.

Фонд сообщает о ряде случаев, когда осужденные подвергались необоснованному насилию со стороны сотрудников учреждения. В большинстве случаев речь идет об избиениях и запугивании. Одного из заключенных, по данным правозащитников, раздевали догола, оставляли в холодном помещении. В региональном управлении СКР пока не комментируют эту информацию, но и не опровергают ее.