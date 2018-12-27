Киев провоцирует новый виток войны в Донбассе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В Австрии не сомневаются в успешной реализации «Северного потока — 2»;
- Анкара слегка пригрозила Парижу;
- О «захвате» Киевом «серой зоны» Донбасса;
- Вид на жительство в России могут сделать бессрочным;
- В Екатеринбурге не хватает денег на автобусные маршруты.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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