Вашингтон, 27 декабря, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Дональд Трамп реалистично оценивает не только способности США управлять политическим развитием всего мира, но и целесообразность попыток осуществлять такое управление, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 27 декабря, комментируя заявления президента США о том, что его страна больше не может быть мировым жандармом.

Трамп

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп во время своего визита в Ирак сказал, что США не могут и далее играть роль «мирового жандарма» и что он не хочет, чтобы другие страны мира «бесплатно пользовались американскими военными» для своей защиты. «Нечестно, что это бремя целиком лежит на нас», — заявил президент США.

«В последние дни президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений, заслуживающих не просто учёта, но и положительной оценки. Заявления, сделанные в Ираке, из их числа.

«Мировой жандарм» — это, конечно же, штамп; отвлечёмся от него. Речь идёт о реалистичной оценке Дональдом Трампом не только способности США управлять политическим развитием всего мира, но и о целесообразности таких попыток. Новый американский президент как политик, пришедший из бизнеса, разумно сопоставляет вложения и прибыль.

Ранее в одном из интервью он говорил о печальных последствиях вмешательства США в Ираке и в Ливии, подчёркивая, что в результате действий, предпринятых Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, ситуация в этих странах ухудшилась по всем параметрам. В том числе по тем, ради улучшения в которых (права человека, демократия и проч.) вторжение и осуществлялось. Указал Дональд Трамп и на рост в результате действий предыдущей администрации опасности, исходящей от различного рода террористических организаций, вышедших во многих случаях и из-под американского контроля.

Можно посчитать, что речь идёт просто о попытке вновь воспользоваться поводом, чтобы дискредитировать своих политических противников, и это отчасти так, но только отчасти. Истоки той позиции президента США, которую он озвучивал накануне и в ходе поездки на Ближний Восток, лежат в желании заручиться большим ресурсом для решения внутренних проблем США: внутреннего долга, деградировавшей инфраструктуры и так далее.

Трамп уже второй год серьёзно занимается самими Соединёнными Штатами, которые, по его словам, тоже взятым из одного из его интервью, «разваливаются». Причём занимается успешно и в экономической, и в социальной сферах. Думаю, это останется его приоритетом и в последующем.

Отсюда — положительный вывод для нас и, главное, наших соотечественников в ДНР и ЛНР: Дональд Трамп не допустит нового массированного военного вмешательства США с непредсказуемыми последствиями и для самих США, и для страны, в дела которой это вмешательство осуществляется. А без такой поддержки все воинственные потуги режима Петра Порошенко ничтожны», — отметил Михаил Демурин.