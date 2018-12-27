Обнинск, Калужская область, 27 декабря, 2018, 13:26 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года будут увеличены адресные доплаты работникам скорой медицинской помощи города Обнинска Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, сегодня, 27 декабря глава администрации города Владислав Шапша и главный врач клинической больницы №8 ФМБА России Игорь Бондаренко встретились с сотрудниками скорой медицинской помощи.

Admobninsk.ru На встрече с сотрудниками скорой медицинской помощи

Темой встречи стало увеличение адресных доплат работникам скорой медпомощи за счет бюджета Обнинска в 2019 году. Владислав Шапша рассказал о размере ежемесячных надбавок, принятых постановлением администрации города 18 декабря 2018 года.

Так, в частности, врачам в отделении скорой помощи такие доплаты составят от 7 тыс. рублей за полставки до 25 тыс. рублей за полторы ставки, для фельдшеров — от 7 до 20 тыс. рублей, фельдшерам по приему вызовов — 10 тыс. рублей. Выплаты, полученные от администрации города по специальной грантовой системе, войдут в основу для начисления пенсий, больничных и отпускных.

Планируется, что с сохранением надбавок клинической больницы №8 зарплата работников обнинской скорой помощи и приемного отделения будет не ниже, чем в соседних районах. Доплаты, направленные, в первую очередь, на поддержку персонала скорой медпомощи, помогут снять проблему с нехваткой бригад. В январе 2019 года планируется обеспечить Обнинск работой не менее пяти действующих бригад скорой медпомощи, а в целом — повысить качество медицинских услуг и эффективность функционирования системы здравоохранения в первом наукограде России.

Кстати, на сегодняшний день ни в одном субъекте Российской Федерации нет такой помощи от городской администрации, как доплата медицинским работникам.