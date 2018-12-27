Москва, 27 декабря, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Жителям РФ, решившим купить мандарины, посоветовали обратить внимание на то, как шкурка этих фруктов отстаёт от мякоти и нет ли на ней признаков повреждений. Об этом 27 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале рассказала заместитель руководителя «Роскачество» Елена Саратцева.

ejaugsburg Мандарины

«Если вы пошли на рынок, а не в магазин, то нужно обратить внимание: если шкурка мандарина отстает от мякоти, там может образоваться гниль, — сказала Саратцева. — Такая шкурка свидетельствует о том, что мандарин уже полежал, туда попал воздух, и он начал портиться. Поэтому пухлый мандарин, который при надавливании меняет форму, — это мандарин лежалый, и всё-таки не стоит делать выбор в пользу такого мандарина».

Кроме того она отметила, что многие люди полагают, что зелёные листочки на мандарине — это признак свежести.

«На самом деле эти листочки могут в зелёном виде сохраняться до трёх месяцев, — уточнила она и также добавила, что на шкурке мандарина не должно быть признаков повреждений. — Если мы видим пятна, это может означать наличие грибковых болезней».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты «Роскачества» призвали при выборе ингредиентов для всенародно любимого новогоднего салата «оливье» обращать внимание на даты консервации продуктов, а также на состав таких компонентов блюда, как «Докторская» колбаса.

Также они обращают внимание, что при выборе консервированного горошка необходимо удостовериться, что продукт произведён с конца мая по конец июля.