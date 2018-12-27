Астана, 27 декабря, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Казахстана разрабатывает законопроект «О смерти мозга у детей», который позволит выполнять в республике операцию по пересадке сердца у детей, заявила заместитель директора Центра материнства и детства по клинической работе Венера Алтынова, сообщает 27 декабря агентство «Казинформ».

(сс) Piron Guillaume В операционной

По её словам, в настоящее время в Казахстане 15 детей нуждаются в пересадке сердца. Алтынова добавила, что казахстанские врачи успешно проводят операции детям по трансплантации печени, почек, поджелудочной железы и костного мозга.

Напомним, в Казахстане в декабре в листе ожидания донорской почки числится 61 ребенок. В 2018 году специалисты провели 12 трансплантаций почек детям и 2 трансплантации печени.

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