Чернушка, Пермский край, 27 декабря, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Пермском крае жители города Чернушка добились отмены решения о вывозе к ним на полигон твёрдых коммунальных отходов мусора из шести районов региона. Об этом заявил заместитель министра ЖКХ Павел Ситкин, пишет издание «Накануне.Ru».

ИА REGNUM Мусор

По данным СМИ, схема размещения отходов была утверждена в 2016 году. Под Чернушку планировали свозить мусор из Бардымского, Куединского, Еловского, Осинского, Чернушинского и Чайковского районов. Против выступили как местные жители, так и представители мэрии. Дело в том, что ещё в 2017 году полигон исчерпал свою проектную мощность и его собирались закрыть.

В министерстве пообещали пересмотреть схему размещения отходов. Это и было впоследствии сделано. В окончательном варианте схему скорректируют в феврале 2019 года. А уже в марте мусор не будет поступать на полигон.