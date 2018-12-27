Новоалтайск, Алтайский край, 27 декабря, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Алтайском крае в преддверии Нового года десятки детей-сирот получили ключи от своих новых квартир.

Пресс-служба минстройтранса Алтайского края Новое жильё для детей-сирот

63 квартиры были приобретены в девятиэтажной кирпичной новостройке в городе Новоалтайске на улице Деповской. Площадь приобретённых квартир — от 28 до 35 квадратных метров, в каждой из них сделан ремонт «под ключ».

Как сообщили ИА REGNUM в краевом минстройтрансе, всего в 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 482 млн рублей. Из них 197 миллионов — средства федерального бюджета, более 280 млн — краевого.

Всего приобретена 421 квартира — в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Славгороде, Рубцовске, Топчихе, Новичихе, Камне-на-Оби.

В 2017 году было приобретено 262 жилых помещения на общую сумму 274 млн рублей. В 2018 году сумма финансирования выросла вдвое за счёт краевого бюджета. В следующем году к приобретению также планируются не менее 400 квартир. Жильё приобретается исключительно в новых домах.

Добавим, с 2013 года для данной категории граждан приобретено почти 1500 квартир на общую сумму 1,6 млрд рублей.

«Хотелось бы отметить, что в этом году все средства, которые выделил федеральный и краевой бюджет, мы освоили. Это порядка 482 млн рублей. Приобретена 421 квартира. Из них на данный момент 350−360 договоров уже заключено. Оставшиеся будут предоставлены в начале, либо в первом квартиле 2019 года», — прокомментировал начальник КГКУ «Региональное жилищное управление» Александр Грибанов.

Своими впечатлениями поделилась одна из новосёлов — Регина Орлик. Она подчеркнула, что ей очень понравилась планировка новой долгожданной квартиры.