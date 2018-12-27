Ставрополь, 27 декабря, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Региональную программу, предусматривающую оборудование «умными» счетчиками многоквартирных домов, разрабатывает министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, сообщило 27 декабря ведомство. Как ожидается, заработает программа уже в 2019 году.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Счетчики воды

Реализация новой программы должна решить вопрос с учетом коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и привести к минимуму плату за ресурсы, потребленные на содержание общего имущества в многоквартирных домах — сегодня задолженность управляющих компаний перед ресурсовиками превысила 2 млрд рублей. Установка же приборов учета с функцией дистанционной передачи показаний, считают в ставропольском МинЖКХ, позволит, с одной стороны снизить объем на содержание общего имущества до 2%, с другой стороны — повысить точность данных и обеспечить прозрачность взаиморасчетов за ресурсы. Отдельный бонус — жильцам не придется самостоятельно передавать показания счетчиков каждый месяц.

Стоимость программы в целом и долю участия жителей пока не называют. Сообщается только, что для ее реализации будут привлекаться средства облбюджета, местных бюджетов и граждан. Более точные параметры программы должны стать известны к 1 марта.

«Мы рассчитываем, что в пилотном режиме проект может быть реализован в крае уже в 2019 году. А в перспективе возможно привлечение финансирования из федерального бюджета в рамках проекта «Умный город». Это позволит распространить систему и на остальные территории края», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко.

Отметим, что ранее появилась информация о планах правительства РФ обязать всех граждан, пользующихся центральным газоснабжением, установить «умные» счетчики. Позже эти сведения были опровергнуты.