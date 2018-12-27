Лондон, 27 декабря, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Вероятность восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) в 2019 году весьма велика. Об это пишет британская газета The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Отмечается, что растет доля членов организации, склоняющихся к такому решению, хотя США не одобряют возвращение Сирии в ЛАГ. Косвенно подтверждает предположение издания визит в Сирию президента Судана Омара аль-Башира. Лидер арабского государства впервые посетил Сирию с 2011 года, когда членство Дамаска было приостановлено.

Действия главы Судана воспринимают как позитивное отношение и со стороны Саудовской Аравии. Предположительно, Эр-Рияд рассчитывает убрать Сирию из области влияния Ирана и России.

Говортся также, что лидеры арабских стран примирились с тем, что Асад по-прежнему руководит Сирией. Сам он заявил в октябре кувейтскому изданию, что у Дамаска и других арабских столиц — «большое взаимопонимание».

Как сообщало ИА REGNUM, в Лигу арабских государств, основанную в 1945 году, входят 22 страны. Проводом для приостановления членства в ней Сирии стали обвинения правительства в насилии по отношению к демонстрантам.

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